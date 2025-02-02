الأحد 02 فبراير 2025
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الأول من نوعه بمستشفيات الدقهلية.."السنبلاوبن العام" تستقبل أول جهاز أشعة ماموجرام

استقبال جهاز الاشعة
استقبال جهاز الاشعة بمستشفي السنيلاوين

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة أنه في إطار تحسين كفاءة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى، استقبلت مستشفى السنبلاوين العام أول جهاز أشعة ماموجرام والذي يعد الأول من نوعه بمستشفيات الدقهلية.

 

أول جهاز أشعة ماموجرام بمستشفى السنبلاوين 

وأكد مدكور، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لرفع كفاءة المستشفيات وزيادة جاهزيتها بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين لافتًا إلى انه جارى معاينة 3 مستشفيات أخرى لإمدادها بأجهزة ماموجرام وهي أجا وشربين والمنزلة.

 

عمل الفحص الجموعي للكشف المبكر عن أورام الثدي

وصرح الدكتور شريف إبراهيم مدير إدارة الأشعة أن جهاز الماموجرام  تكمن أهميته في عمل الفحص الجموعي للكشف المبكر عن أورام الثدى  تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية للتشخيص المبكر وعلاج الأورام السرطانية  يمكن لأي سيدة إجراء الفحص  حيث يعد طريقة آمنة وفعالة للغاية في الكشف المبكر
استقبال 23 جهاز أشعة جديد من وزارة الصحة

يذكر أن صحة الدقهلية أعلنت في ديسمبر الماضي عن استقبال 23 جهاز أشعة جديد من وزارة الصحة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الطبية

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