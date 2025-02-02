الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 3 أشخاص أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ملاكى نطاق بولاق الدكرور، تمهيدا لسماع أقوالهم، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للسيارات، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وقوع حادث مرورى بالطريق بمنطقة بولاق الدكرور

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة نتج عنه إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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