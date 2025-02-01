قرارات النيابة في مصرع شاب أثناء هروبه من 3 أشخاص ببولاق الدكرور

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث مصرع شاب نتيجة سقوطه من أعلى عقار في بولاق الدكرور.

وأفادت تحريات رجال المباحث أن الضحية استدرجه 3 اشخاص لشقة، ووقع خلاف بينهم، وأثناء محاولته الهرب تعرض للسقوط.

وأمرت النيابة بعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهمين ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

سقوط شخص من أعلي عقار

كان ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بسقوط أحد الأشخاص من عقار في بولاق الدكرور.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن شابا استدرجه 3 أشخاص لشقة، ونتيجة خلاف بينهم، حاول الهرب، إلا أنه اختل توازنه، وسقط من أعلى العقار، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة.

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