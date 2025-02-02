كيف يعاقب القانون مرتكبي جرائم سرقة الكهرباء ؟

سرقة الكهرباء ظاهرة متزايدة تضر أشد الضرر بالاقتصاد الوطني، ورغم أن البعض يبررها بالحاجة أو الظروف الطارئة، إلا أن القانون المصري يتعامل مع هذه الممارسات بحسم، حفاظًا على موارد الدولة وضمان العدالة بين جميع المستخدمين.

عقوبة سرقة الكهرباء

وينص القانون المصري على عقوبات صارمة لردع جرائم سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه. وفي بعض الحالات، يتم مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

إلى جانب العقوبات الجنائية، تُلزم شركات الكهرباء مرتكبي هذه الجريمة بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، مع تحميلهم رسوم إضافية تمثل أضعاف الفاتورة الحقيقية، كإجراء لتعويض الخسائر المترتبة على الاستهلاك غير المشروع.

التأثير المجتمعي لـ سرقة الكهرباء

وتتجاوز خطورة سرقة الكهرباء مجرد الأضرار المادية؛ فهي تُلقي بظلالها على استقرار الشبكة الكهربائية وتؤدي إلى انقطاعات متكررة، مما يؤثر على حياة ملايين المواطنين. كما أن هذه السرقات تُثقل كاهل الموازنة العامة، حيث تضطر الدولة إلى تغطية العجز الناجم عن استنزاف موارد الكهرباء.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بخطورة هذه الممارسات، فإن التصدي لها يتطلب تعزيز آليات الرقابة وتطوير تقنيات كشف التلاعب بالعدادات، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي حول أهمية احترام القانون والالتزام بسداد المستحقات المالية.

حلول سرقة الكهرباء

وتسعى الحكومة المصرية إلى مكافحة سرقة الكهرباء من خلال التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية، التي تُقلل من فرص التلاعب وتُحكم السيطرة على الاستهلاك. كما يتم إطلاق حملات تفتيش دورية بالتعاون بين شركات الكهرباء والأجهزة الأمنية لضبط المخالفين وتطبيق القانون بحزم.

في نهاية المطاف، تبقى سرقة الكهرباء جريمة تمثل انتهاكًا لحقوق الآخرين واستنزافًا للموارد العامة ومن خلال الوعي بالقانون والالتزام به، يمكن تحقيق التوازن بين توفير احتياجات المواطنين وحماية المصلحة العامة.

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