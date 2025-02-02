الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء مجري التحريات بواقعة صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه بالجيزة

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الأموال العامة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" –مقيم بمحافظة الجيزة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة الأجهزة الأمنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأموال العامة بمحافظة الجيزة حصيلة تجارة المخدرات غسل 50 مليون جنيه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

مواد متعلقة

اليوم، الحكم على المتهمين في "خلية حدائق القبة"

اليوم، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

تفريغ كاميرات المراقبة لتشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية في القطامية

الحبس عامين لطالب متهم بدهس لاعب مصارعة في التجمع

استدعاء مجري التحريات بواقعة إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع ببدر

استعجال تقرير الطب الشرعي في مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم ببدر

إحالة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة للمحاكمة

قرار جديد ضد تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية في القطامية
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية الترم الأول 2025، رابط وخطوات الاستعلام

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ للعام 2025 في هذا الموعد

وصول الرئيس السوري إلى الرياض في أول زيارة رسمية

انفجار وحريق هائل في مصفاة نفطية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس

المحكمة التأديبية في البحيرة تنظر قضية طبيبة كفر الدوار اليوم

تامر عبد المنعم يعلق على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

منوعات

المزيد

ناد أوروبي يتبرع بعائدات مباراته ضد فريق إسرائيلي لأعمال إغاثية بغزة

مصرع شخص وإجلاء الآلاف بسبب الفيضانات الغزيرة في أستراليا

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المسارعة في الخيرات، تفسير الشعراوي للآية 61 من سورة المؤمنون (فيديو)

معنى مسغبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة البلد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية