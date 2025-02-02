استدعاء مجري التحريات بواقعة صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه بالجيزة

أمرت نيابة الأموال العامة، باستدعاء مجري التحريات بواقعة صاحب شركة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" –مقيم بمحافظة الجيزة)؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والأراضي والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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