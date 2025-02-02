الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

مصرع طالبة سقطت من الطابق السادس بعزبة النخل

اسعاف
اسعاف

لقت طالبة في العقد الثاني من عمرها مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس بمنطقة عزبة النخل.

ورجحت التحريات الأولية، أن الطالبة اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها طالبة مصابة بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من شرفة شقة الأسرة وتوفت أثناء إسعافها وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة فى العقد الثاني من عمرها، أثر إصابتها بتهشم في الجمجمة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.


وبسؤال أسرة الفتاة، قالوا إنها سقطت من الطابق السادس أثناء قيامها بتنظيف زجاج الشباك، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاتها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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