حالته حرجة، سقوط طالب من علو بمدرسة ثانوي في العريش
سقط طالب بمدرسة ثانوي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء من إحدى البنايات داخل المدرسة، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.
حالته حرجة.. سقوط طالب بمدرسة ثانوي بالعريش
تلقت الأجهزة المعنية بلاغ يفيد سقوط طالب من مبنى مدرسة عمرو شكري الثانوية بنين بالعريش، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام.
وأعلنت مصادر طبية أن الطالب يدعى بلال حاتم محمد 16 سنة مقيم بمدينة العريش، حيث أصيب باشتباه نزيف داخلي بالمخ واضطراب بدرجة الوعي تم نقل الطالب عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.
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