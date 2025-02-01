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محافظات

محافظ شمال سيناء يفند أكاذيب إسرائيل بشأن إدخال مصر السلاح لغزة (فيديو)

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء بالقرب من معبر رفح البري، فيتو

رد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على الاتهامات الإسرائيلية بشأن دور مصر في إدخال السلاح للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

 

غلق الأنفاق في شمال سيناء

وقال محافظ شمال سيناء خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": إن غلق الأنفاق كان خطا أحمر لمصر وبالفعل تم إغلاقها.
 

قدرة وثقل مصر 

وأشار: مصر هي الدولة الوحيدة صاحبة الثقل في إحداث التوازن بالمنطقة ومن الطبيعي أن لا تتركنا إسرائيل في حالنا.
 

وتابع: "شكل التهديدات اختلف، تهديد الاقتصاد المصري عن طريق الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة واختلاق القضايا، وجرنا لأحداث".
 

قراءة مصر للتهديدات بعد 25 يناير و30 يونيو

ولفت:"مصر في أعقاب ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013 كان لنا رؤية في قراءة التهديدات على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ولابد من عمل توازن في علاقاتنا الإقليمية والدولية، ونعيد بناء دولتنا بالاقتصاد وبالتالي لابد من ارتفاع مستوى كل قطاعات الدولة وبالتالي يرتفع مستوى المواطن، يكفينا حروب والخوض في حروب ولن نجر وراء أي استفزاز أو تصريح".
 

وأكد: "مصر لو عايزة تدخل سلاح لغزة كانت حاربت ومش احنا الدولة اللي تعمل كده، نحن مثل على مستوى العالم لاتفاقية كامب ديفيد ولا نزال ناجحين وننادي بالسلام والآخرين يقلدوننا".
 

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محافظ شمال سيناء شمال سيناء إسرائيل غزة معاهدة كامب ديفيد مصر

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