الزراعة تكشف طرق الوقاية من أمراض محصول الفول

نشرت وزارة الزراعة تقريرا لإرشاد مزارعي الفول، شرحت خلاله طرق التعامل مع زراعة الفول وخاصة بعد انتهاء الصقيع، وأكدت أهمية استخدام المبيدات بعد انتهاء هذه الموجة.

وجاء نص تقرير وإرشادات الزراعة كما يلي:

“عزيزي مزارع الفول البلدي.. مهم جدا بعد انتهاء موجة الصقيع والبرودة، إضافة الأحماض الأمينية”.

وقالت الزراعة: يفضل الفلاحون الزراعة العفير بالأراضي الطينية والرملية وهي زراعة البذور الجافة في الأرض بعد حرثها وهي جافة سواء على خطوط بمعدل 14 خط / قصبتين أو يكون عرض الخط 70 سم تقريبا على أن يزرع في جور تبعد عن بعضها البعض من 25 – 30 سم على أن يوضع بالجورة الواحدة 2 بذرة مع الاهتمام بوضع سماد السوبر فوسفات بمعدل 150 كيلو للفدان تضاف أثناء خدمة الأرض.

أما الأراضي الموبؤة بالحشائش والأراضي الجيرية:

تتم الزراعة بالطريقة الخضير أو الحراثى وهى رى الأرض وحينما تتحمل نزول الجرار بها تحرث بعد اضافة الاسمدة السابقة بها أمام الحرث، ثم تنثر التقاوى بالأرض بعد نقعها فى الماء لمدة 24 ساعة للمساعدة على الإنبات، ثم تزحف الأرض بزحافة ثقيلة لكبس الأرض حول البذرة للمحافظة على الرطوبة اللازمة لإنبات البذور.

الري

يتم اول رية بعد إنبات الفول ووصوله لارتفاع من 15- 20 سم على أن تضاف مع أول رية بعد الزراعة الأسمدة المطلوبة.

الأسمدة المطلوبة

_ يضاف مع أول رية، 100 كجم سلفات نشادر/ فدان + 50 كجم سلفات بوتاسيوم للفدان + 100 كجم سوبر فوسفات ثم الرى مباشرة.

– بعد اسبوع من اضافة الدفعة الاولى من السماد يرش عناصر صغرى تحتوى على ما يلى:

150 جرام حديد مخلبى

100 جرام زنك

100 جرام منجنيز

50 جرام برون

100 جرام نحاس

5 كيلو يوريا + 1 لتر بوتاسيوم سائل على ملوة موتور وترش على مساحة واحد فدان.

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