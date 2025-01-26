الزراعة تعلن فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع الـ 92 لعام 2025

أكد د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه اعتبارا من ٢ فبراير القادم سوف يتم فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 والمزمع انطلاقها أبريل القادم في المتحف الزراعي بالدقي.

فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع



وقال "عزوز" إن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتقديم كافة التسهيلات أمام العارضين لتشجيع أكبر عدد من منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة للاشتراك في المعرض هذا العام بالإضافة إلى دعوة بعض الدول العربية للاشتراك أيضا في المعرض تمهيدا لأن يصبح معرضا دوليا.

معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92



رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أضاف أن العمل يجرى على قدم وساق في المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير.



وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن اشتراك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ولأول مرة في تنظيم المعرض في نسخته الجديدة.

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