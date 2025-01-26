الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الزراعة تعلن فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع الـ 92 لعام 2025

د. علاء عزوز رئيس
د. علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي

أكد د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أنه اعتبارا من ٢ فبراير القادم سوف يتم فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 والمزمع انطلاقها أبريل القادم في المتحف الزراعي بالدقي. 

 فتح باب الاشتراك في معرض زهور الربيع


وقال "عزوز" إن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بتقديم كافة التسهيلات أمام العارضين لتشجيع أكبر عدد من منتجي ومصدري الزهور ونباتات الزينة للاشتراك في المعرض هذا العام بالإضافة إلى دعوة بعض الدول العربية للاشتراك أيضا في المعرض تمهيدا لأن يصبح معرضا دوليا.

 معرض زهور الربيع في نسخته الـ 92 


رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أضاف أن العمل يجرى على قدم وساق في المتحف الزراعي حتى يكون جاهزا لاستقبال هذا الحدث الكبير. 


وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في وقت سابق عن اشتراك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ولأول مرة في تنظيم المعرض في نسخته الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزراعة واستصلاح الاراضي المتحف الزراعي بالدقي المتحف الزراعي زهور الربيع وزارة الزراعة وزير الزراعة

مواد متعلقة

البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل حول البصمة الكربونية وتأثيرها على التغيرات المناخية

الزراعة تنظم حملة للتوعية بمواعيد تسميد القمح

المركزى لتحليل متبقيات المبيدات يستقبل 369 ألف عينة في 2024

وزير الزراعة يستقبل الوفد الأردني لتعزيز التعاون المشترك

وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه ومجهودات توفير التغذية الكهربائية

وزير الزراعة يلتقي نظراءه من مدغشقر وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى في كامبالا

تحصين 132 ألف رأس حيوان من خلال 180 قافلة بيطرية مجانية في 2024

"متبقيات المبيدات" يعقم أقسام المعمل المختلفة لتوفير بيئة آمنة وصحية
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

السيسي يشدد على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة

ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 26 يناير 2025

حماس عن مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن

سيناريو وحيد يضمن لمصر صدارة مجموعتها في مونديال اليد

لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، السيسي يؤكد مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا

مطالب برلمانية بإصلاح شامل للمنظومة الضريبية

منوعات

المزيد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار ترامب برفع السرية عنها.. الإفراج عن وثائق اغتيال كينيدي خلال 15 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

أبرز 6 معلومات عن الجن من السنة النبوية

محمد سيد طنطاوي يكشف عظمة ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية