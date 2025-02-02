الأحد 02 فبراير 2025
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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، انتهاء 80% من أعمال التصحيح

نتيجة الاعدادية بالقليوبية
نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2025

الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025, انتهى كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية من 80%من أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بالقليوبية تمهيدا لإجراء عملية رصد الدرجات استعدادا لاإعلان النتيجة. 

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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

من جانبه تابع مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية  بالقليوبية 2025 تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة القليوبية، حيث تفقد أعمال التصحيح مشيدا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، موجهًا بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

إعلان نتيجة الاعدادية بالقليوبية 2025 


أكد وكيل وزارة  التربية والتعليم بالقليوبية أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 122926 طالبًا وطالبة، تم توزيعهم  على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، فيما تستمر أعمال التصحيح تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية .


إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تتم حاليا على قدم وساق.

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