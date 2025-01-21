شاهد أول صورة لمي عمر في مسلسل إش إش

تخوض الفنانة مي عمر السباق الرمضاني القادم بمسلسل إش إش الذي انتهت من تصوير جميع أحداث منذ ما يقرب من شهر، وتلعب خلاله شخصية راقصة.

وعلمت فيتو من أحد العاملين في العمل أن الفنانة مي عمر من أجل إتقان دور الراقصة الذي تقدمه خلال الأحداث، خضعت لدروس رقص مع الفنانة دينا التي صاحبتها أثناء تصوير بعض المشاهد في اللوكيشن كي تعملها الرقص لتخرج بالشخصية في أفضل صورة.

مسلسل إش إش

وعلمت "فيتو" أن أحداث مسلسل “إش إش” سوف تشهد خيانة مي عمر لزوجها الذى يلعب دوره الفنان ماجد المصري، مع نجله الذى يقوم بدوره الفنان محمد الشرنوبي.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

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