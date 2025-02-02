الأحد 02 فبراير 2025
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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

محمد صلاح
محمد صلاح

 ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر محمد صلاح قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا قبل استكمال مباريات اليوم ضمن الجولة الـ 24.

 

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

محمد صلاح ليفربول 21 هدفا
إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 18 هدفا
أليكسندر إيزاك نيوكاسل يونايتد 17 هدفا
كريس وود نوتينغهام فورست 17 هدفا
كول بالمر تشيلسي 14 هدفا
بريان مبيومو برينتفورد 14 هدفا
جاستن كلويفرت بورنموث 11 هدفا
ماثيوس كونها وولفرهامبتون 11 هدفا
أولي واتكينز أستون فيلا 10 أهداف
يوان ويسا برينتفورد 10 أهداف.

 

مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي


نوتينجهام فورست 7-0  برايتون

نيوكاسل 1-2 فولهام

إيفرتون 4-0 ليستر سيتي

إيبسويتش تاون 1-2 ساوثهامبتون

بورنموث 0-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس - 4:00 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

برينتفورد ضد توتنهام - 4:00 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

أرسنال ضد مانشستر سيتي - 6:30 مساءً - الأحد 2 فبراير 2025

تشيلسي ضد وست هام - 10:00 مساءً - الاثنين 3 فبراير 2025

 

ويتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة قبل إستكمال مباريات اليوم ضمن الجولة الـ 24 مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز أمام إيفرتون.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي وأرسنال 

 

1- ليفربول 56 نقطة
2- آرسنال 47 نقطة
3- نوتينغهام فورست 47 نقطة
4- مانشستر سيتي 41 نقطة
5- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة
6- تشيلسي 40 نقطة
7- بورنموث 40 نقطة
8- أستون فيلا 37 نقطة
9- فولهام 36 نقطة
10- برايتون 34 نقطة
11- برينتفورد 31 نقطة
12- مانشستر يونايتد 29 نقطة
13- كريستال بالاس 27 نقطة
14- وست هام يونايتد 27 نقطة
15- إيفرتون 26 نقطة
16- توتنهام هوتسبير 24 نقطة
17- وولفرهامبتون 19 نقطة
18- ليستر سيتي 17 نقطة
19- إبسويتش تاون 16 نقطة
20- ساوثهامتون 9 نقاط

 


 

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