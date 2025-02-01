السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

زيزو
زيزو

أثار أحمد مصطفى  زيزو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلًا واسعًا بعد تهديده بالانتقال إلى النادي الأهلي في تصريح خلال مباراة الزمالك وبيراميدز، التي انتهت بخسارة قاسية للفريق بثلاثة أهداف دون رد.

 المباراة شهدت هجومًا حادًا من جماهير الزمالك على بعض اللاعبين، وكان زيزو أحد أبرز الأهداف لهذا الهجوم بسبب أدائه الذي اعتبره البعض غير متوافق مع التطلعات.

وخلال سير المباراة، تعرض زيزو لانتقادات لاذعة من بعض مشجعي الزمالك المتواجدين في المدرجات، حيث هتفوا ضده وطالبوه بالرحيل عن النادي.

 وكانت المفاجأة عندما رد زيزو على هتافات المشجعين قائلًا: “هرحل للنادي الأهلي بعد الماتش”، في إشارة مباشرة وصريحة تهدد بالانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي.

هذا التصريح أشعل موجة من الغضب في أوساط جماهير الزمالك، التي كانت تتوقع من لاعبها الأبرز أن يظهر مواقف أكثر احترافية في مثل هذه الأوقات الصعبة.

التهديد بالانتقال إلى الأهلي في تلك اللحظة اعتبره الكثيرون تجاوزًا لا يمكن قبوله، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الفريق.

الموقف أثار تساؤلات حول العلاقة بين زيزو وإدارة الزمالك وجماهيره، في وقت يحتاج فيه النادي إلى وحدة الصف خلف الفريق للمرور من الأزمة الحالية. 

ويبقى السؤال الأهم: هل يجدد زيزو تعاقده مع الزمالك، أم أن تصريحاته الأخيرة تعكس رغبة حقيقية في الرحيل عن النادي؟ الأيام المقبلة قد تحمل الإجابة.

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