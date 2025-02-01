اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة النجوم ضد الو إيجيبت بالقسم الثاني

دوري القسم الثاني، قرر اتحاد الكرة إعادة مباراة النجوم ضد الو إيجيبت في دوري القسم الثاني ب.

نادي النجوم يتقدم باحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت



وكان نادي النجوم لكرة القدم تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة مباراة الفريق مع ألو إيجيبت والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المجموعة الرابعة بالدوري القسم الثاني "ب".



يأتي هذا الاحتجاج بسبب الخطأ الفني الإجرائي مخالف لقوانين لعبة كرة القدم من حكم المباراة، حيث قام بإشهار البطاقة الصفراء مرتين للاعب فريق ألو إيجيبت عبد الرحمن علي صاحب القميص رقم 20، في الدقيقة 29 من الشوط الأول والدقيقة 54 من الشوط الثاني، مع استمرار اللاعب داخل الملعب حتى نهاية المباراة مخالفًا بذلك لقوانين لعبة كرة القدم.



كما أرسل نادي النجوم شريط المباراة إلى لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم والتي توضح الواقعة، كما طالب نادي النجوم تطبيق لوائح الإتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإعادة المباراة كاملة.

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