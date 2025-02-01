السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة النجوم ضد الو إيجيبت بالقسم الثاني

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

دوري القسم الثاني، قرر اتحاد الكرة إعادة مباراة النجوم ضد الو إيجيبت في دوري القسم الثاني ب. 

 

نادي النجوم يتقدم باحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت
 

وكان نادي النجوم لكرة القدم تقدم باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة مباراة الفريق مع ألو إيجيبت والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المجموعة الرابعة بالدوري القسم الثاني "ب".


يأتي هذا الاحتجاج بسبب الخطأ الفني الإجرائي مخالف لقوانين لعبة كرة القدم من حكم المباراة، حيث قام بإشهار البطاقة الصفراء مرتين للاعب فريق ألو إيجيبت عبد الرحمن علي صاحب القميص رقم 20، في الدقيقة 29 من الشوط الأول والدقيقة 54 من الشوط الثاني، مع استمرار اللاعب داخل الملعب حتى نهاية المباراة مخالفًا بذلك لقوانين لعبة كرة القدم.


كما أرسل نادي النجوم شريط المباراة إلى لجنة المسابقات بالإتحاد المصري لكرة القدم والتي توضح الواقعة، كما طالب نادي النجوم تطبيق لوائح الإتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإعادة المباراة كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي النجوم دوري القسم الثاني القسم الثاني دوري القسم الثاني ب اتحاد الكرة

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يسابق الزمن لاختيار خبير أجنبي لملف التحكيم

دوري القسم الثاني، نادي النجوم يتقدم باحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت
ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

الأهلي يستعد لتوجيه صدمة لـ معلول

أول صور لبدء غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات حالة محمود بنتايك

سعر الدولار النهارده السبت قبل ساعات من عودة البنوك إلى العمل

الكهرباء تحدد 10 أضرار بسبب سرقة التيار

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

منوعات

المزيد

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم 1 فبراير 2025

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان 2025 وماذا حدث فيها؟

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية