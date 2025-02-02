ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام إسبانيول

مباراة ريال مدريد وإسبانيول ، سقط ريال مدريد أمام إسبانيول بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آر سي دي إي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وتستعرض فيتو ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد والذي ما زال يتصدر قمة الليجا.

جدول الدوري الإسباني في الجولة الثانية والعشرين





1 ريال مدريد 49

2 أتلتيكو مدريد 48

3 برشلونة 42

4 أتلتيك بلباو 40

5 فياريال 37

6 رايو فاليكانو 32

7 ريال مايوركا 30

8 جيرونا 28

9 ريال سوسيداد 28

10 ريال بيتيس 28

11 إشبيلية 28

12 أوساسونا 27

13 سيلتا فيجو 26

14 خيتافي 24

15 لاس بالماس 23

16 ليجانيس 23

17 إسبانيول 23

18 ديبورتيفو ألافيس 21

19 فالنسيا 16

20 بلد الوليد 15



أحداث المباراة

أحرز هدف إسبانيول كارلوس روميو في الدقيقة 82.

وألغى حكم المباراة هدفا لـ فينيسيوس جونيور في الدقيقة 21، بسبب خطأ كيليان مبابي ضد لاعب إسبانيول.

وتعرض أنطونيو روديجر لإصابة في أوتار الركبة مما أثار صدمة لريال مدريد بسبب شكوك فترة غيابه.

تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجير، فيران جارسيا.

في خط الوسط: داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كيليان مبابي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:" أندريه لونين، سيرجيو ميستيري، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، فيرلاند ميندي، لورينزو، أردا جولر، لوكا مودريتش، إندريك، راوؤل أسينسيو، إبراهيم دياز.



ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 49 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 23 نقطة ويحتل المركز السابع عشر في جدول الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كان ريال مدريد قد وقع في صدام ناري ضد مانشستر سيتي في إطار منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حسب قرعة أمس الجمعة.

وتقام منافسات ملحق دور الـ16 على مباراتي، ذهابًا وإيابًا، مع العلم أن النجم المصري عمر مرموش سيكون جاهزًا للمشاركة رفقة مانشستر سيتي ضد حامل اللقب حسب لوائح يويفا.

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