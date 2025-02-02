الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

أبطال مسلسل ولاد الشمس يصورون 3 أيام في شارع المعز (خاص)

مسلسل ولاد الشمس،
مسلسل ولاد الشمس، فيتو

مسلسل ولاد الشمس في رمضان 2025 ، يواصل الفنان أحمد مالك تصوير مسلسله الجديد ولاد الشمس مع طه دسوقي، استعدادًا لعرضه في رمضان 2025 

مسلسل ولاد الشمس في رمضان 2025 

وكشف مصدر خاص لفيتو، أن فريق عمل مسلسل ولاد الشمس يتنقل لتصوير بعض المشاهد في شارع المعز ويستمر التصوير 3 أيام؛ استعدادا لعرضه في سباق رمضان 2025.

وكشفت شاشة ON E من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عددا من صور كواليس تصوير مسلسل “ولاد الشمس”. 

وكشفت الكواليس عن عدد من المشاهد والتي ظهر فيها الفنان محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي ومريم الجندي، بالإضافة لبعض المشاهد لمعتز هشام  غيرهم

وكان القائمون على مسلسل “ولعة ومفتاح” قد قرروا عودتهم إلى اسم العمل الأصلي، والذى كان قد اشتهر به في البداية وهو “ولاد الشمس”، وتم بدء التصوير تحت هذا الاسم، وجمعت المشاهد الأولى كل من الفنان أحمد مالك والفنان طه الدسوقي في أحد دور رعاية الأطفال.


ويظهر كل من أحمد مالك وطه الدسوقي في مرحلة الطفولة وهما داخل إحدى دور الأيتام، والتي يحاولان الهرب منها كثيرًا، وبعد سن معين يخرج الاثنان ويقومان بالسرقة، إلى أن يتم القبض عليهما في إحدى المرات.

 

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مسلسل ولاد الشمس في رمضان 2025 ولاد الشمس مسلسل ولاد الشمس الفنان احمد مالك رمضان 2025
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