الأكاديمية العربية بالإسكندرية تؤكد التزامها بإعداد الكوادر المتميزة في مجالات الجودة والرعاية الصحية

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، أمس بتخريج دفعة جديدة معهد الإنتاجية والجودة ـ القاهرة ـ والحاصلين على ماجيستير إدارة الجودة وماجستير إدارة الرعاية الصحية.



شهد الحفل حضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور سمير مرزوق عميد معهد الإنتاجية والجودة بالقاهرة وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين في جمهورية مصر العربية.

بلغ عدد الخريجين 300 خريجا وخريجة ينتمون لدول مصر والسودان وسوريا، حيث يُعد هذا التكريم خطوة هامة في مسيرتهم المهنية والعلمي.



وفى كلمته، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية عن اعتزازه بحضور تلك اللحظة التي يجني فيها الخريجون ثمار جهدهم طوال فترة الدراسة.

كما هنأ "عبد الغفار" الخريجين وأسرهم وذويهم بهذه المناسبة التي ستظل محفورة فى وجدانهم، وقال" أهنئكم على هذا الإنجاز العظيم والذي يمثل لحظة محورية في حياتكم، لقد حققتم قدرًا كبيرًا من الجهد والتحصيل العلمي، ونحن نفخر بكم جميعًا".

وختم رئيس الأكاديمية كلمته داعيًا الخريجين لمواصلة العمل والسعي وعدم التوقف عن البحث عن الفرص والتحديات الجديدة التي تساعدهم على تحقيق أهدافهم في الحياة.

يأتي الحفل في إطار حرص الأكاديمية العربية على إعداد كوادر متميزة في مجالات الجودة والرعاية الصحية، بما يساهم في دعم وتطوير القطاعات المختلفة في الوطن العربي.

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