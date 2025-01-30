الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تفجر منزلا مفخخا في قوة إسرائيلية بمخيم جنين

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قالت سرايا القدس- كتيبة جنين: إن مقاوميها أوقعوا قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ، وذلك بعد استدراج القوة إليه، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

في غضون ذلك، تداولت منصات رقمية مقاطع فيديو تظهر طائرة مروحية لقوات الاحتلال تنقل جنودا لجيش الاحتلال مصابين بعد كمين للمقاومة في مخيم جنين.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر قناته على "تلجرام"، أن قوات الاحتلال نفذت عدة عمليات في الساعات الأخيرة في قطاع غزة، بذريعة التصدي لتهديدات شكلها ما أسماهم “مشتبه بهم”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات في غزة


وزعم أدرعي أن “طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أغارت على مركبة تحركت من وسط قطاع غزة نحو شماله، مشيرا إلى أن المركبة كانت تتحرك في منطقة غير مسموح بانتقال السيارات فيها وخرقت المسار المتفق عليه، ورغم ذلك، استمرت السيارة في التحرك نحو الشمال”.

كما أشار المتحدث إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذ عمليات إطلاق نار لإبعاد مشتبه بهم تحركوا نحو قوات  الاحتلال الإسرائيلية في عدة مناطق من قطاع غزة، حيث شكلوا تهديدا على الجنود الإسرائيليين".

 

 

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جيش الاحتلال غزة سرايا القدس مخيم جنين

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