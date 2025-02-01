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رياضة

الدوري الإسباني، هدف ملغى في شوط أول سلبي بين ريال مدريد وإسبانيول

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

 مباراة ريال مدريد وإسبانيول ، تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره إسبانيول سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب آر سي دي إي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وألغى حكم المباراة هدفا لـ فينيسيوس جونيور في الدقيقة 21، بسبب خطأ كيليان مبابي ضد لاعب إسبانيول.

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تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام إسبانيول كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، أنطونيو روديجير، فيران جارسيا.

في خط الوسط: داني سيبايوس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:" أندريه لونين، سيرجيو ميستيري، ديفيد ألابا، خيسوس فاييخو، فيرلاند ميندي، لورينزو، أردا جولر، لوكا مودريتش، إندريك، راوؤل أسينسيو، إبراهيم دياز.

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ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد 49 نقطة، في حين أن إسبانيول لديه 20 نقطة ويحتل المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كان ريال مدريد قد وقع في صدام ناري ضد مانشستر سيتي في إطار منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من  دوري أبطال أوروبا، حسب قرعة أمس الجمعة.

وتقام منافسات ملحق دور الـ16 على مباراتي، ذهابًا وإيابًا، مع العلم أن النجم المصري عمر مرموش سيكون جاهزًا للمشاركة رفقة مانشستر سيتي ضد حامل اللقب حسب لوائح يويفا.

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