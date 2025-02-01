محمد صلاح يعادل رقم لامبارد ويصبح الهداف السادس في تاريخ الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني، الهداف السادس في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ما وصل للهدف رقم 177 مناصفة مع فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق.

وسجل محمد صلاح قبل قليل، الهدف الأول لـ ليفربول، في شباك بورنموث عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 31 من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فيتاليتي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وعادل محمد صلاح عدد أهداف فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق برصيد 177، ليتساوي الثنائي في الترتيب السادس بقائمة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي كالتالي:"

260 هدفا الآن شيرار

213 هدفا هاري كين

208 أهداف واين روني

187 هدفا أندي كول

184 هدفا أجويرو

177 هدفا لامبارد

177 هدفا محمد صلاح

175 هدفا تييري هنري

تشكيل ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

تشكيل بورنموث أمام ليفربول

فيما بدأ بورنموث كالتالي:"

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ضد بورنموث، على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 40 نقطة في المركز السابع.

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون بنتيجة 4/1، في حين أن بورنموث حقق فوزًا عريضًا على نوتينجهام فورست العنيد، في الجولة نفسها، بخمسة أهداف دون رد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.