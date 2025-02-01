الأسير ياسر أبو دقة بعد إطلاق سراحه: تلقيت بعد خروجي خبر استشهاد والدتي وشقيقيَّ

قال الأسير المحرر ياسر أبو دقة، مساء اليوم السبت، نبارك للمقاومة الفلسطينية هذا الانتصار العظيم.

وأوضح الأسير المحرر ياسر أبو دقة، في تصريحات صحفية، أن الاحتلال اعتدى عليهم عند خروجهم من السجن وحتى لحظات ما قبل إطلاق سراحنا.

واستكمل الأسير المحرر ياسر أبو دقة: خرجت من الأسر لأجد معظم أفراد عائلتي قد استشهدوا وبينهم والدتي وشقيقاي.

كما أشار إلى أنه في الفترة الأخيرة تعرض الأسرى للضرب والشتائم في سجون الاحتلال.

ووصلت دفعة من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله، وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني في بيان له: في إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار، وبعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم يوم السبت الإفراج عن:

- 18 أسيرا من ذوي المؤبدات.

- 54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات.

- 111 أسيرا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.

كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال

وأضاف: "يأتي تحرير هذه الدفعة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المقاومة الفلسطينية في معركة تحرير الأسرى، تأكيدًا على التزامها بواجبها الوطني والأخلاقي في كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال".

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