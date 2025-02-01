تفاصيل جديدة فى مقتل سيدة علي يد حارس عقار بحلوان

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في مقتل سيدة داخل غرفة حارس عقار بأحد الأبراج السكنية في مدينة حلوان، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حارس العقار، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.



تفاصيل الواقعة

وفقًا للتحريات، دخلت السيدة إلى العقار وطلبت من الحارس إحضار كوب من الماء، وعندما توجه الحارس إلى غرفته لإحضار الماء، دخلت السيدة خلفه، وفي تلك اللحظة طلبت منه مبلغ 200 جنيه لتتمكن من العودة إلى منزلها.

تهديدات السيدة

وأوضحت التحقيقات أن السيدة عندما رفض الحارس منحها المبلغ المالي، هددته بصراخها واستنجدت بسكان العقار، مدعيةً أنه حاول استدراجها إلى غرفته بغرض اغتصابها.

مقتل السيدة

وفور سماعه كلمات السيدة، خاف الحارس من الفضيحة التي قد تترتب على هذه الاتهامات، فبادر بخنقها باستخدام إيشارب وضرب رأسها في الحائط حتى سقطت على الأرض مفارقةً الحياة.

وبعد أن تأكد من وفاتها، فر الحارس هاربًا خوفًا من ضبطه.



العثور علي جثة سيدة داخل غرفة حارس عقار بحلوان

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل غرفة حارس عقار، بإحد الأبراج السكنية بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من عمرها مجهولة الهوية، ترتدي ملابسها، ولا يربطها أي صلة قرابة بحارس العقار محل العثور علي جثمانها، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن حارس العقار أصل بلدته محافظة بني سويف، ومن المرجح وجود علاقة غير شرعية بينه وبين المتوفاة، وجار ضبطه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط حارس العقار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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