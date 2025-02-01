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حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات

الاسكندرية , فيتو
الاسكندرية , فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات للباعة الجائلين فى الميادين والشوارع العامة، وذلك وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية، وبناءا علي تعليمات المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بتكثيف الحملات علي مدار اليوم ووضع ضوابط للاسواق.

 

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وفي هذا الصدد تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة أي إشغالات ورفع المخلفات بسوق الجمعة، والذي يتم الفرش والبيع فيه كل أسبوع بدون إشغال للطريق ووفقًا للضوابط

تم إزالة ورفع كافة المخلفات الخشبية وغيرها فضلا عن أعمال النظافة وتم رفع سيارة مخلفات السوق، وجاء ذلك بوجود إشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحي.

وشددت رئيس الحي علي المتابعة المستمرة للسوق لعدم وجود أي إشغالات أو فروشات إلا في اليوم المخصص للسوق مع توسعة الطريق للسيارات والمارة وعدم إشغال الطريق والالتزام بالضوابط.

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بحى غرب محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب

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