حملة مكبرة بحي غرب الإسكندرية لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات

شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات للباعة الجائلين فى الميادين والشوارع العامة، وذلك وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية، وبناءا علي تعليمات المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بتكثيف الحملات علي مدار اليوم ووضع ضوابط للاسواق.

وفي هذا الصدد تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة أي إشغالات ورفع المخلفات بسوق الجمعة، والذي يتم الفرش والبيع فيه كل أسبوع بدون إشغال للطريق ووفقًا للضوابط

تم إزالة ورفع كافة المخلفات الخشبية وغيرها فضلا عن أعمال النظافة وتم رفع سيارة مخلفات السوق، وجاء ذلك بوجود إشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحي.

وشددت رئيس الحي علي المتابعة المستمرة للسوق لعدم وجود أي إشغالات أو فروشات إلا في اليوم المخصص للسوق مع توسعة الطريق للسيارات والمارة وعدم إشغال الطريق والالتزام بالضوابط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.