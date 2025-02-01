الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد يتقدم على مايوركا 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا بنتيجة 0/1 لصالح اتلتيكو، في المباراة التي تقام، مساء اليوم السبت، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليبتانو، ضمن لقاءات الجولة 22 في الدوري الإسباني - الليجا.

سجل سامويل لينو هدف أتلتيكو مدريد في شباك ريال مايوركا في الدقيقة 26.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا

يان أوبلاك، روبين لو نورماند، كليمونت لينجليت، رينيلدو ماندافا، ماركوس لورينتي، كوكي، بابلو باريوس، سامويل لينو، ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز، جوليانو سيميوني.

تشكيل ريال مايوركا أمام أتلتيكو مدريد

دومينيك جريفز، أنطونيو رايلو، خوسيه كوبيتي، ماتيو جاومي موري، جوهان موجيكا، مارتن فليجانت، سيرجي داردير، سامويل كوستا، داني رودريجيز، سايل لارين، فيدات موريكي.

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