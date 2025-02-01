السبت 01 فبراير 2025
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تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم السبت، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليبتانو، ضمن لقاءات الجولة 22 في الدوري الإسباني - الليجا.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ريال مايوركا 

يان أوبلاك، روبين لو نورماند، كليمونت لينجليت، رينيلدو ماندافا، ماركوس لورينتي، كوكي، بابلو باريوس، سامويل لينو، ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز، جوليانو سيميوني.

تشكيل ريال مايوركا أمام أتلتيكو مدريد 

دومينيك جريفز، أنطونيو رايلو، خوسيه كوبيتي، ماتيو جاومي موري، جوهان موجيكا، مارتن فليجانت، سيرجي داردير، سامويل كوستا، داني رودريجيز، سايل لارين، فيدات موريكي.

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أتلتيكو مدريد مايوركا ريال مايوركا الدوري الإسباني الليجا

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