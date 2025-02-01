إحالة تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات في القاهرة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة للمحاكمة الجنائية.

تعود الواقعة إلى تمكن أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حيث قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات باستخدام "المفتاح المصطنع".

وعثر بحوزة أحد المتهمين على سيارة "مبلغ بسرقتها".

وبمواجهتهما، اعترف المتهمان بارتكاب 9 وقائع سرقة سيارات، كما اعترفوا بتصريف متحصلات نشاطهم الإجرامي لعملاء سيئي النية.

تم ضبط العميلين المتورطين معهما، وأرشدا عن عدد من السيارات المسروقة، بالإضافة إلى أجزاء من سيارات تم تقطيعها وبيعها خردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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