بعد اعتراض إسرائيل، حماس تغير ترتيبات تسليم الرهائن بقطاع غزة

لجأت حركة حماس، اليوم السبت، إلى تغيير ترتيبات إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين من قطاع غزة، مقارنة بعمليات الإفراج السابقة، حيث كان الأمر أكثر انضباطًا من العملية الأخيرة.

تغيير ترتيبات إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين من قطاع غزة

وكانت إسرائيل قد قدمت للوسطاء اعتراضات حادة على طريقة تسليم الرهائن، في العمليات السابقة التي قالت إنها تعرض حياتهم للخطر.

وخلال عمليات التبادل الثلاث الماضية، اعترضت إسرائيل على تفاصيل عدة مرتبطة بالصفقة من بينها تأخير تسليم قوائم الرهائن المفرج عنهم، وكذلك المطالبة بالإفراج عن الرهينة أربيل يهود قبل أن يتم التوصل لاتفاق بشأنها لاحقًا.

ومع ذلك اعترضت إسرائيل مجددًا على الظروف التي صاحبت الإفراج عن أربيل يهود، بعد أن تم تسليمها للصليب الأحمر وسط حشد كبير من المسلحين والمدنيين.

وكان آلاف الفلسطينيين قد تجمهروا قرب منزل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس يحيى السنوار، وأدى ذلك إلى تأخير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل أنها طلبت من الوسطاء إلزام حماس بعدم "تعريض الرهائن للخطر" خلال عملية تسليمهم، وأن الحركة وافقت على ذلك.

ترتيبات مختلفة لتسليم الأسري



وفيما بدا أنه استجابة للمطالب الإسرائيلية، قدّمت حماس موعد تسليم الرهينتين ياردين بيباس وعوفر كالديرون للصليب الأحمر، السبت، في خان يونس جنوب قطاع غزة، لتجنب احتشاد المواطنين في موقع التسليم.

وشهد موقعا التسليم في مدينتيْ غزة وخان يونس فرض طوق أمني من جانب عناصر حماس يمنع اقتراب المواطنين من المنصة التي تتم عليها عملية تسليم الرهائن الثلاثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.