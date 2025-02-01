السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بعد اعتراض إسرائيل، حماس تغير ترتيبات تسليم الرهائن بقطاع غزة

حماس،فيتو
حماس،فيتو

لجأت حركة حماس، اليوم السبت، إلى تغيير ترتيبات إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين من قطاع غزة، مقارنة بعمليات الإفراج السابقة، حيث كان الأمر أكثر انضباطًا من العملية الأخيرة.

تغيير ترتيبات إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين من قطاع غزة

وكانت إسرائيل قد قدمت للوسطاء اعتراضات حادة على طريقة تسليم الرهائن، في العمليات السابقة التي قالت إنها تعرض حياتهم للخطر.

وخلال عمليات التبادل الثلاث الماضية، اعترضت إسرائيل على تفاصيل عدة مرتبطة بالصفقة من بينها تأخير تسليم قوائم الرهائن المفرج عنهم، وكذلك المطالبة بالإفراج عن الرهينة أربيل يهود قبل أن يتم التوصل لاتفاق بشأنها لاحقًا.

 

ومع ذلك اعترضت إسرائيل مجددًا على الظروف التي صاحبت الإفراج عن أربيل يهود، بعد أن تم تسليمها للصليب الأحمر وسط حشد كبير من المسلحين والمدنيين.

وكان آلاف الفلسطينيين قد تجمهروا قرب منزل رئيس المكتب السياسي السابق لحماس يحيى السنوار، وأدى ذلك إلى تأخير إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل أنها طلبت من الوسطاء إلزام حماس بعدم "تعريض الرهائن للخطر" خلال عملية تسليمهم، وأن الحركة وافقت على ذلك.

ترتيبات مختلفة لتسليم الأسري


وفيما بدا أنه استجابة للمطالب الإسرائيلية، قدّمت حماس موعد تسليم الرهينتين ياردين بيباس وعوفر كالديرون للصليب الأحمر، السبت، في خان يونس جنوب قطاع غزة، لتجنب احتشاد المواطنين في موقع التسليم.

وشهد موقعا التسليم في مدينتيْ غزة وخان يونس فرض طوق أمني من جانب عناصر حماس يمنع اقتراب المواطنين من المنصة التي تتم عليها عملية تسليم الرهائن الثلاثة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إسرائيل حماس الرهائن فى قطاع غزة حركة حماس حماس قطاع غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يفجر 3 منازل في مخيم جنين

3 مقابل 180، تفاصيل الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال (فيديو)

اليوم، التبادل الرابع للأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، من هم الـ 3 رهائن المقرر الإفراج عنهم

حماس: شعبنا ومقاومتنا الباسلة أسقطا هيبة الاحتلال
ads

الأكثر قراءة

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات

نقيب المهندسين لخريجي المعاهد: ارفعوا قضية على وزير التعليم العالي

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025

نجم الزمالك يغيب عن مباراة الفريق المقبلة أمام الإسماعيلي

شقيق موظف الأوبرا يكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة وفاته

الأهلي يستعد لتوجيه صدمة لـ معلول

أول صور لبدء غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات

منوعات

المزيد

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم 1 فبراير 2025

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يكشف سبب كثرة صيام النبي في شعبان (فيديو)

موعد ليلة النصف من شعبان 2025 وماذا حدث فيها؟

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

المزيد
الجريدة الرسمية