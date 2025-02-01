السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

استمرار القوافل الطبية في الإسكندرية خلال فبراير لتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء خلال شهر فبراير، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

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يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بوضع الصحة كأولوية قصوى لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ٦ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر فبراير وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام  ثلاثة قوافل طبية بنطاق مركز ومدينة برج العرب تبدأ يومي(٢-٣ فبراير) بوحدة القرية المركزية، وتقام يومي (٩-١٠ فبراير ) وبوحدة بنجر ١٤، وتنفذ يومي (١١-١٢فبراير) بوحدة بنجر ١٩.

كما تقام قافلة طبية بوحدة قرداحي بنطاق حي المنتزه يومي (١٧-١٨فبراير)، وتعاود القوافل تواجدها بنطاق مركز ومدينة برج العرب يومي (٢٣-٢٤فبراير) بوحدة أبو زهرة، ويومي (٢٥-٢٦فبراير) بوحدة بنجر ٤.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية مديرية الصحه

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