السبت 01 فبراير 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسري الإسرائيليين توجه تحذيرات لترامب: لا تكرر خطأ بايدن

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والوزراء المتطرفين بمحاولة إفساد صفقة التبادل.

ووجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل تفيد  بأن نتنياهو سيحاول أن يراوغ كما راوغ مع بايدن، كما طالبوه بعدم السماح  له بذلك.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: كثير من الأسرى تم التخلي عنهم لأسباب سياسية ولولا الرئيس ترامب لما كانوا معنا اليوم.

وأوضح عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنواصل نضالنا حتى عودة باقي الأسرى من غزة، مشيرين الي مواجه حكومة وحشية حاولت التخلي عن الأسرى وزرع الفرقة بينهم.

وتابعوا: نرى حملة إعلامية في إسرائيل هدفها تبرير استئناف الحرب وإلقاء اللوم على حماس، كما طالبوا ترامب بضرورة القيام بكل ما يلزم لعودة باقي الأسرى، مشددين علي عدم الاستماع لنتنياهو  الذي سيحاول أن يراوغ كما فعل مع بايدن.

 

انفجار كبير في مخيم جنين شمال الضفة الغربية

 وقبل وقت سابق أفادت شبكة «سكاي نيوز»، اليوم السبت، بدوي انفجار كبير في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع العملية الإسرائيلية المتواصلة.

 

جيش الاحتلال يعلن استمرار عدوانه بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

ويوم الأربعاء الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

وادعى جيش الاحتلال: "لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

 

عملية السور الحديدي في الضفة الغربية 

ويأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة،  حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية ضد الضفة الغربية اسم “ السور الحديدي ”، والتي بدأها نتنياهو لإرضاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أجل البقاء في الحكومة.

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