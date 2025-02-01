إحالة عنصر إجرامي متهم بحيازة مخدرات في المرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج، بإحالة عنصر إجرامي للمحاكمة الجنائية بعد ضبطه بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة في منطقة المرج بالقاهرة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت نشاط العنصر الإجرامي، الذي له سوابق جنائية، والمتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها في منطقة المرج.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته كميات ضخمة من المواد المخدرة، تشمل 5 كيلوجرامات من مخدر الأيس (الشابو)، وكمية من مخدر الحشيش، وميزان حساس لوزن المخدرات.

بمواجهته، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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