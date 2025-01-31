الجمعة 31 يناير 2025
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أخبار مصر

ورشة عمل عن السياحة الريفية بالأقصر

يمنى البحار نائب
يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار
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شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي أقيمت بمحافظة الأقصر في ضوء مشروع السياحة الريفية المستدامة في صعيد مصر الذي تنفذه مؤسسة اقتصاد المعرفة بالتعاون مع مؤسسة CIDEAL الإسبانية للتعاون والبحوث، وذلك في إطار رؤية وزارة السياحة والآثار التى ترتكز على أن يكون المقصد السياحي المصري المقصد الأكثر في العالم من حيث التنوع السياحي.

مشروع السياحة الريفية المستدامة في صعيد مصر

وخلال الكلمة التي ألقتها، استعرضت نائب الوزير رؤية الوزارة الحالية نحو تنويع المنتجات السياحية في مصر ليكون المقصد السياحي المصري المقصد الأكثر في العالم من حيث التنوع السياحي، والجهود الجارية في ضوء تكليفات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لتطوير هذه المنتجات والتي من بينها منتج السياحة الريفية، موضحة أهمية هذا المنتج وتأثيره الإيجابي على تنمية المجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل وتشجيع ريادة الأعمال وإحياء التراث بأوجهه المتنوعة بوصفه جزء لا يتجزأ من تجربة السياحة الريفية، ما يأتي متوافقًا مع الهدف الاستراتيجي للوزارة بتحقيق الأمن الاقتصادي السياحي.

التحديات التي تواجه مشروع السياحة الريفية المستدامة في صعيد مصر

كما استعرضت أيضًا التحديات التي تواجه هذا المنتج بوجه عام في كثير من الدول، ونقاط القوة التي تتميز بها مصر  في هذا الصدد، كما تطرقت إلى الدور الذي تسهم به السياحة الريفية في تحقيق عدد من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واختتمت كلمتها بعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز جهود تطوير  هذا المنتج.

جدير بالذكر أن ورشة العمل قد تضمنت عددًا من الحلقات النقاشية في بعض الموضوعات ذات الصلة بتنمية السياحة الريفية المستدامة، شارك فيها مجموعة من المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

واختتمت فعاليات الورشة بالاتفاق على الخطوط العريضة لخارطة الطريق لتطوير منتج السياحة الريفية.

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