المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة حيازة أسلحة نارية في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل ضبط بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص في منطقة المرج.

كانت قد وردت معلومات وتحريات إلى وحدة مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وعلى الفور، تم تقنين الإجراءات وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للأسلحة النارية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي قررت إحالة القضية إلى المحكمة.

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