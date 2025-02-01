اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت

جرى اتصال هاتفي اليوم بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وعبد الله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

تنامي وتيرة تطور العلاقات بين مصر والكويت

تناول الوزيران مجمل العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الشقيقين، وثمَّن الوزير عبد العاطى تنامي وتيرة تطور العلاقات بين الدولتين، مشيدًا بالروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت.

الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والكويت

كما أشار الى أهمية متابعة النتائج التي تمخضت عن الدورة ١٣ للجنة العليا المشتركة التي انعقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية على كافة المستويات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وأمير الكويت بتعميق العلاقات بين البلدين.

مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

وتبادل الجانبان الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية، وعلى رأسها آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وعملية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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