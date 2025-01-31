وزير الخارجية يتوجه إلى لبنان اليوم

توجه د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم ٣١ يناير إلى بيروت، وذلك في زيارة ثنائية تستهدف دعم العلاقات المصرية - اللبنانية.

مستجدات الأوضاع في لبنان

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عبد العاطي بعدد من كبار المسئولين اللبنانيين خلال زيارته لبيروت، لتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في لبنان، والتباحث بشأن سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

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