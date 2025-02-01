دورتموند يخطف فوزا صعبا من هايدنهايم 2-1 في الدوري الألماني

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزا صعبا على مضيفه فريق هايدنهايم بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب فويت أرينا، ضمن لقاءات الجولة 20 من الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل سيرهو جيراسي وماكسيميليان بيير هدفي دورتموند في الدقيقتين 33 و63، بينما سجل ماتياس هونساك هدف هايدنهايم في الدقيقة 65.

دورتموند يعين كوفاتش مديرا فنيا جديدا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعيين الكرواتي نيكو كوفاتش مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب المقال نوري شاهين.

والمقرر أن يحصل كوفاتش، مدرب آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ وفولفسبورج ومنتخب كرواتيا السابق، على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، خلفا للمدرب نوري شاهين، الذي رحل الأسبوع الماضي، بعد 7 أشهر من توليه المنصب، إثر تلقي الهزيمة الرابعة على التوالي.

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