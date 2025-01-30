دورتموند يعلن عن المدير الفني الجديد للفريق

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني تعيين نيكو كوفاتش مديرا فنيا للفريق خلفا للمدرب المقال نوري شاهين.

مدرب دورتموند الجديد



ومن المقرر أن يحصل كوفاتش، مدرب آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ وفولفسبورج ومنتخب كرواتيا السابق، على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، خلفا لنوري شاهين، الذي رحل الأسبوع الماضي، بعد 7 أشهر من توليه المنصب، إثر تلقي الهزيمة الرابعة على التوالي.

وكان مايك تولبيرج يعمل كمدرب مؤقت للفريق، وسينتهي دوره عقب مباراة هايدنهايم التي تقام يوم السبت المقبل.

وتأهل دورتموند للملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لكنه ودع كأس ألمانيا ويتواجد في المركز 11 في البوندسليجا، بفارق 6 نقاط عن المراكز الأربع الأولى التي تضمن اللعب في دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.