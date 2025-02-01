السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت  هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على مناطق من السواحل الشمالي ووسط سيناء وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى قد تكون كثيفة على الوجه البحري ومدن القناة.

 

حالة الطقس غدا الأحد 2 -2- 2025 في محافظة الفيوم

شبورة وأمطار، الأرصاد تعلن توقعاتها لـ طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائلا للدفء على جنوب البلاد، شديد للبرودة  ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ومائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

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