نيوكاسل يسقط في ملعبه أمام فولهام 2-1 بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد فولهام بنتيجة 2-1 لفولهام، في مباراة الفريقين التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن لقاءات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جاكوب ميرفي هدف نيوكاسل في مرمى فولهام في الدقيقة 37، بينما أحرز راؤول خيمينيز ورودريجو مونيز هدفي فولهام في الدقيقتين 61 و82.

نوتنجهام يسحق برايتون بسباعية

حقق فريق نوتنجهام فورست فوزا مستحقا على نظيره برايتون بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيتي جراوند، اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل سباعية نوتنجهام فورست في شباك برايتون كل من: كريس وود هاتريك، مورجان جبس وايت، لويس دونك بالخطأ في مرماه، نيكو ويليامز، جوتا سيلفا.

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