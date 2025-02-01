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رياضة

محمد صلاح يضع ليفربول في المقدمة أمام بورنموث بالشوط الأول (فيديو وصور)

محمد صلاح
محمد صلاح

الدوري الانجليزي، تقدم فريق ليفربول على مضيفه بورنموث، بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فيتاليتي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

سجل محمد صلاح الهدف الأول لـ ليفربول، في شباك بورنموث عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 31

محمد صلاح يعادل رقم لامبارد ويصبح الهداف السادس في تاريخ الدوري الإنجليزي

 أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني، الهداف السادس في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ما وصل للهدف رقم 177 مناصفة مع  فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق.

وعادل محمد صلاح عدد أهداف فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق برصيد 177، ليتساوي الثنائي في الترتيب السادس بقائمة الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي كالتالي:"

260 هدف  الآن شيرار

213 هدف هاري كين

208 هدف  واين روني

187 هدف أندي كول

184 هدف  أجويرو

177 هدف  لامبارد

177 هدف محمد صلاح

175 هدف تييري هنري

تشكيل ليفربول  أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو،  لويس دياز.

الصورة

تشكيل بورنموث أمام ليفربول 

فيما بدأ بورنموث كالتالي:" 

The AFC Bournemouth team news graphic: Arrizabalaga, Huijsen, Kerkez, Cook (C), Brooks, Christie, O.Dango, Adams, Kluivert, Semenyo, Zabaryni.

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ضد بورنموث، على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 40 نقطة في المركز السابع.

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون بنتيجة 4/1، في حين أن بورنموث حقق فوزًا عريضًا على نوتينجهام فورست العنيد، في الجولة نفسها، بخمسة أهداف دون رد.

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