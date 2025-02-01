حزب مصر أكتوبر: مصر لن تخضع للضغوط ولا تقبل المساومات في أمنها القومي

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحشود الغفيرة للمصريين التي تجمعت عند معبر رفح لرفض التهجير ونقل الفلسطينيين إلى سيناء، عكست مدى وعي المصريين وحرصهم على دعم القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية في الحفاظ على الأمن القومي المصري، الذي لا مجال فيه للتهاون أو المواربة.

العدوان الإسرائيلي على غزة

وأوضحت رئيس حزب مصرأكتوبر، أن مصر تقول كلمتها بوضوح وحسم، فهي لا تقبل أي مخططات مشبوهة تسعى إلى فرض أمر واقع جديد في المنطقة، مؤكدةً أن الهدف الحقيقي وراء الضغوط المستمرة هو إجبار الفلسطينيين على التهجير القسري أو الطوعي، بعدما تم جعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة وهو ما تصدت له الدولة المصرية بكل حسم وقوة.

وأضافت أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي، فقد خرجوا بموقف ثابت وراسخ يؤكد أن مصر ستظل أبية وصامدة أمام أي محاولات للمساس بأمنها القومي أو استقرارها الداخلي، مشددةً على أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة والرشيدة والشعب الواعي والداعم لقيادته، كانا ولا يزالا، الدرع الحامي ضد أي مؤامرات تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.

مخططات تستهدف النيل من استقرار الوطن

وشددت مديح على أن مصر لا تخضع للضغوط، ولا تقبل المساومات، وستظل حائط الصد المنيع ضد أي مشاريع تهدد الحقوق الفلسطينية أو تمس الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري بكافة أطيافه يقف خلف قيادته في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من استقرار الوطن أو فرض حلول غير مقبولة.

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