السبت 01 فبراير 2025
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الدوري السعودي،تشكيل الخليج وضمك وموقف محمد شريف وطارق حامد

فريق الخليج،فيتو
فريق الخليج،فيتو

الدوري السعودي، أعلنا المديران الفنيان لفريقي الخليج وضمك، التشكيل الرسمي لمباراتهما والمقرر لها بعد قليل   في الجولة الـ 18 من الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي سيقام على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويتواجد محمد شريف على دكة بدلاء الخليج أمام ضمك.

بينما استبعد  نونو الميدا المدير الفني لفريق ضمك، طارق حامد للإصابة.

تشكيل الخليج 

تشكيل ضمك 

موعد مباراة الخليج ضد ضمك


ويلتقي فريق ضمك أمام الخليج اليوم السبت، في تمام الساعة 3:25 بتوقيت مصر.

فريق الخليج يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، بينما يلعب لنادي ضمك لاعب الوسط المصري طارق حامد.


وقبل هذه المواجهة، يحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.
ويسعى الخليج لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على الأخدود، بينما يطمح ضمك في تحقيق الفوز بعد انتصاره الأخير على الاتحاد.


 

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الدوري السعودي الخليج ضد ضمك الدوري السعودي للمحترفين فريق ضمك طارق حامد محمد شريف

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