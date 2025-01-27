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رياضة

اتحاد جدة يخسر من ضمك 1/2 في الدوري السعودي(صور)

ضمك واتحاد جدة
ضمك واتحاد جدة

الدوري السعودي، حقق فريق ضمك فوزا مثيرا علي حساب نظيره اتحاد جدة  بهدفين مقابل هدف  في اللقاء الذي قام بينهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

وسجل هدفي فريق ضمك اللاعب جورج نكودو في الدقيقة 17 و4+90، وسجل كريم بنزيما الهدف الوحيد لفريق اتحاد جدة في وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول . 

تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك 

تشكيل ضمك أمام اتحاد جدة 

واستبعد الجهاز الفني لفريق ضمك، طارق حامد من قائمة المباراة نظرا لعدم جاهزيته لخوض المباريات.

ترتيب ضمك واتحاد جدة في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق  اتحاد جدة المركز الثاني في الترتيب برصيد 43 نقطة، بينما يتقدم فريق ضمك إلي المركز العاشر برصيد 21 نقطة. 

 

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