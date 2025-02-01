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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 02 - 2 - 2025

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على جنوب البلاد شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 1-2-2025


 
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:13


 

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