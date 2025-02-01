السبت 01 فبراير 2025
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محافظات

لاعبو المشروع القومي للموهبة بالدقهلية يشاركون في بطولة الجمهورية للمصارعة

بطولة المصارعة، فيتو
بطولة المصارعة، فيتو

شارك ناشئو وشباب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت ببطولة الجمهورية للمصارعة للكبار وتحت 17 سنة، في إطار البرنامج التنفيذي للنشاط الداخلي للموسم الرياضي 2025/2024، فى أنواع المصارعة الرومانية والحرة والنسائية، خلال الفترة من 30 يناير حتي 4 فبراير الجاري، بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

ناشئين المصارعة بالدقهلية يشاركون في بطولة الجمهورية للمصارعة لمرحلة الكبار وتحت 17 سنة والكبار 

يقوم بالتنافس اليوم فى الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 17 سنة للمصارعة ناشئين المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، ويضم عدد 10 لاعبين وهم:  اللاعب عمر عبد اللطيف، واللاعب محمد وائل، واللاعب زياد احمد، واللاعب محمد احمد، واللاعب السعيد محمد، واللاعب احمد عبد اللطيف، واللاعب احمد مصطفى، واللاعب محمد محمود، واللاعب على طارق، واللاعب محمد طلبه، والمدير الفني للمشروع بالدقهلية الكابتن عبد اللطيف احمد إبراهيم.

شباب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة الدقهلية يشارك في البطولة 

وفى سياق متصل يشارك شباب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة الدقهلية، فى البطولة نفسها وسوف يبدأون اللعب في الغد بعدد 5 لاعبين وهم: اللاعب محمود ابراهيم، واللاعبه نورا السيد، واللاعبه ناديه حازم، واللاعب احمد عصام، والمدير الفني للمشروع بالدقهلية الكابتن محمود  صلاح الوفائي.

بحضور الدكتور أشرف حافظ المشرف الفني للمصارعة بالإتحاد المصري للمصارعة، والأستاذ عبد العظيم عبد الستار المدير الإداري بالاتحاد المصري للمصارعة، والكابتن محمد كيره عضو لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للمصارعة.

عدد الحكام والاعبين المشاركين في البطولة 

هذا وقد صرح الكابتن احمد زكي الحكم الأوليمبي ورئيس لجنة الحكام بالبطولة، أنه تم فى اليوم الأول عمل دراسات للحكام بمختلف الدرجات المحليه لعدد 90 حكم، والميزان للاعبين ويحكم في البطولة  36 حكم وشارك في أول يوم مصارعة رومانية  292 بمرحلة الناشئين، 31 لاعب بأوزان 55 ك، و130 لاعب من الكبار، يمثلون 47 أندية وهيئات ومشروع رياضى على مستوى محافظات الجمهورية.

المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة

الجدير بالذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن.

تاتى هذه المشاركة لناشئين وشباب المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للآراء الرياضي، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبه الرياضية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والكابتن محمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالدقهلية.

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