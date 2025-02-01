خريطة القوافل الطبية في الدقهلية خلال فبراير

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق 8 قوافل طبية علاجية مجانية خلال شهر فبراير الجاري، وفقا لخطة مديرية الصحة بالدقهلية، لإطلاق القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين بهذه القرى وغيرها على التوالي.

تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا

وأشار "مرزوق "إلى أن منظومة القوافل الطبية يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، وتستهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكن إقامتهم لتخفيف العبء عنهم، مؤكدا أن هناك اهتماما بالغا بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة فى إطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة وتقوم عليها مديرية الصحة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

تنفيذ خطة القوافل خلال شهر فبراير الجاري

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، أن تنفيذ خطة القوافل خلال شهر فبراير الجاري تشمل، قرية الروضة مركز بلقاس يومي الاثنين والثلاثاء 3,4 فبراير، قرية ميت أبو خالد مركز ميت غمر يومي 10,11، قرية رأس الخليج مركز شربين يومي 17,18، قرية 30 بصار يومي 24,25 فبراير، لتغطية وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمترددين على القوافل من أبناء تلك القرى والقرى المجاورة.

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