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رياضة

زد إف سي والمصري يتعادلان 1-1 بالدوري الممتاز

المصري، فيتو
المصري، فيتو

تعادل فريق المصري البورسعيدي وزد اف سي بهدف لكل فريق من المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الحادية عشرة من  الدوري الممتاز، والتي تجمعهما على ستاد السويس الجديد.

 

زد إف سي والمصري

أحرز هدف النادي المصري كريم بامبو في الدقيقة 43 وتعادل محمد دبش لزد في الدقيقة 55.

وكاد أن يسجل المصري الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد اختراق وتسديدة قوية من صلاح محسن ولكن تصدى لها علي لطفي ببراعة.

واستمر علي لطفي في التألق بعدما تصدى لضربة رأسية خطيرة من محمد هاشم لاعب المصري في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 43 سجل كريم بامبو الهدف الأول لصالح المصري البورسعيدي، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 55 أدرك زد التعادل بعد رأسية خاطئة لمحمد دبش وسكنت شباك فريقه المصري لتتحول النتيجة إلى 1-1.

ترتيب زد والمصري

تراجع فريق زد الي لمركز العاشر برصيد 14 نقطة، حصدها من 11 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 وتعادل في 5 وخسر 3.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 19 نقطة، من 11 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 4 وخسر 2.

 

 

 

تشكيل زد إف سي لمباراة المصري

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد عبد النبي، محمد إسماعيل،  أحمد طارق، أحمد زكي.

ثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط: أحمد الصغيري، بيتر موتوموسى.

مصطفى سعد، ديلسون كاموني، أحمد عادل كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد رشيد أحمد.

 

البدلاء: عمرو حسام، إسلام عبد اللاه، سامح إبراهيم، علي جمال، عبد الرحمن عماد، ماتا ماجاسا، عبد الرحمن البانوبي، زيكو، شادي حسين.

تشكيل المصري أمام زد

وأعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الحادية عشر من  الدوري والتي جمعته بنظيره فريق زد إف سي

وضمت التشكيلة الأساسية كل من: 

حراسة المرمى: محمود حمدي. 

خط الدفاع: كريم العراقي،  محمد هاشم، محمد دبش، عمرو سعداوي.

ثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط: سامادو أتدجيكو،  محمود حمادة. 

عبد الرحيم دغموم، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

 

 

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من: محمود جاد، أحمد عيد  ، باهر المحمدي، يوسف الجوهري،  سمير فكري، حسين فيصل، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف،  بابا بادجي.

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