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رياضة

15 دقيقة سلبية بين ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

الدوري الانجليزي، يتعادل فريق ليفربول مع نظيره بورنموث بنتيجة 0-0، بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فيتاليتي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل ليفربول  أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو،  لويس دياز.

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تشكيل بورنموث أمام ليفربول 

فيما بدأ بورنموث كالتالي:" 

The AFC Bournemouth team news graphic: Arrizabalaga, Huijsen, Kerkez, Cook (C), Brooks, Christie, O.Dango, Adams, Kluivert, Semenyo, Zabaryni.

وكانت مباراة الدور الأول بين ليفربول ضد بورنموث، على ملعب "الأنفيلد" انتهت بفوز ليفربول بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، في حين أن بورنموث لديه 40 نقطة في المركز السابع.

ويخوض ليفربول تلك المباراة بعد فوزه في الجولة الماضية على إيبسويتش تاون بنتيجة 4/1، في حين أن بورنموث حقق فوزًا عريضًا على نوتينجهام فورست العنيد، في الجولة نفسها، بخمسة أهداف دون رد.

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