تعادل الخليج وضمك بالشوط الأول في الدوري السعودي

تعادل فريق الخليج وفريق ضمك إيجابيا بالشوط الأول التي تقام ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي على ملعب محمد بن فهد، بالجولة 18 من الدوري.

وتقدم كيفن لضمك في الدقيقة 24 وتعادل للخليج توماس في الدقيقة 42.

ويتواجد المصري محمد شريف، على دكة بدلاء فريق الخليج، في مواجهة نظيره فريق ضمك، التي تقام ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الخليج

محمد شريف يستمر في التواجد على دكة بدلاء الخليج، ويأتي التشكيل الأساسي كما يلي:

حارس المرمى: إبراهيم سيهيتش.

الدفاع: سعيد آل حمسل، مارسيل تيسيراند، علي الشعفي، بيدرو ريبوتشو.

الوسط: خالد السميري، مراد هوساوي، كوستاس فورتونيس.

الهجوم: منصور حمزي، صالح أبو الشامات، عبدالله آل سالم.

دكة البدلاء: رائد عزيبي، محمد شريف، عبد الله الفهد، المطيري، السلطان، توماس مورج، عبد الرؤوف، محمد آل عبدالله، عارف آل حيدر.

تشكيل ضمك

واستمر غياب طارق حامد الذي خرج من قائمة ضمك لمواجهة الخليج، ويأتي التشكيل كالآتي:

حارس المرمى: فلوريون نيتا.

الدفاع: رمزي صولان، فاروق شافعي، عبدالقادر بدران، عبد الرحمن العبيد.

الوسط: فيصل الصبياني، محمد الخيبري، نيكولاي ستانشيو.

الهجوم: جورج كامانو، فرانسوا نكودو، حبيب ديالو.

دكة البدلاء: أمين بخاري، طارق محمد، نور الرشيدي، عبد الله القحطاني، عبد الله المقرن، جواد منصور، هزاع الغامدي، مشاري النمر، أحمد حريصي

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