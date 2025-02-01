السبت 01 فبراير 2025
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وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يفاجئ 9 مراكز شباب بالمتابعة ويحيل المقصرين للتحقيق

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية،فيتو

أجرى الدكتور وليد الفرماوي،  مدير عام الشباب والرياضة  بالقليوبية بوكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يفاجئ 9 مراكز شباب بالمتابعة ويحيل  المقصرين للتحقيق، جولة متابعة مفاجئة، اليوم وشملت الجولة متابعة 9 مراكز شباب بإدارات  بنها وطوخ، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المكثفة  للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على انضباط العمل، وللتأكيد على تنفيذ البرامج والأنشطة.

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متابعة مراكز شباب القليوبية 

بدأت جولة مراكز شباب القليوبية  بمتابعة مراكز شباب كفر طحلة والسلام بساحل دجوى وإشراف دجوى بإدارة بنها،  أعقبها تفقد مراكز شباب الصفا واكياد دجوى وجزيرة الأحرار وكفر الرجالات وبرشوم الكبرى  وبرشوم الصغرى  بإدارة شباب طوخ وتلاحظ خلال الجولة وجود مراكز شباب الصفا وكفر طحلة وإشراف دجوى وبرشوم الكبرى وبرشوم الصغرى  مفتوحين بينما وجد مركز السلام بساحل دجوى واكياد دجوى وجزيرة الاحرار وكفر الرجالات مغلقين 
وأثنى الفرماوى على مركز شباب الصفا بإقامة الدورة التدريبية لتعليم الخياطه لسيدات القرية والدور المجتمعى الذى يقدمه المركز.

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع الانشطة 
وأكد على ضرورة الاستثمار داخل مراكز شباب برشوم الكبرى واستغلال أرض الفضاء الموجودة بالمركز وصيانة ملعب النجيل الصناعى وكلف الإدارة الفرعية لمتابعة أعمال الصيانة 
كما أكد على مركز شباب برسوم الصغرى بنظافة المركز وإقامة نشاط كاراتيه داخل مركز الشباب وايضا على استثمار داخل مركز شباب اشراف دجوى.

كما صرح الدكتور وليد فرماوى  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بأنه تم التوجيه الفوري باحالة المقصرين الى الشئون القانونية،   واتخاذ اللازم تجاه المقصرين  فى ضوء اللوائح المنظمة للعمل وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير  الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين للتأكيد على عدم تكرار الأخطاء، لضمان قيام مراكز الشباب لتقديم  دورها نحو تقديم الخدمات والبرامج والأنشطة وفقا لخطة ورؤية وزاره الشباب والرياضه.

يذكر أن أعمال المتابعة لمراكز الشباب والأندية بالقليوبية يتم تنفيذها وفقا لبرنامج زمنى يشمل متابعة الهيئات بشكل دورى ومستمر لضمان متابعة الهيئة الواحدة أكثر من مرة للتأكيد على تلافى الملاحظات، وتأتى تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية  وإشراف  الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

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